Посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Варужан Нерсесян опубликовал в периодических изданиях «Телеграф» и «Экономист» статью, в которой обратился к зверствам, совершенным азербайджанскими солдатами, представленными депутатом Шотландской национальной партии.

«Арменпресс» представляет полный перевод статьи «Может ли мир между Арменией и Азербайджаном быть справедливым?».

«22 сентября депутат от Шотландской национальной партии Крис Лоу, выступая в Палате общин Великобритании, представил ужасающие истории об обезглавленном пожилом мужчине и женщине-военнослужащей, которой выкололи глаза и заменили их камнями.

Описанные им жертвы были армянами, убитыми азербайджанцами в ходе неспровоцированной военной агрессии. Во время азербайджанской агрессии погибли сотни людей.

На территории Армении пострадали и важные объекты инфраструктуры, школы, больницы. Появились новые свидетельства зверств, в том числе видеозаписи внесудебных расправ над армянскими солдатами.

Эти действия — отражение действий ИГИЛ в Сирии, по поводу которых волна международного осуждения быстро и беспрекословно привела к призывам к расследованию военных преступлений.

И, тем не менее, Азербайджан говорит о мире. Но к какому миру они стремятся? Эта последняя агрессия уже говорит о закономерности.

В 2021 году Азербайджан оккупировал 42 квадратных километра суверенной территории Армении, после нападения в 2022 году эта цифра почти утроилась. Авторитарный лидер Азербайджана похвалил новый захват земель и подтвердил свое агрессивное отношение к Армении, повторив, что «никто и ничто не может помешать ему» реализовать свои амбиции.

Спустя два года после окончания войны Азербайджан все еще держит в плену десятки армянских военнопленных. Правительство Азербайджана объявило, что намерено стереть армянские надписи с религиозных святынь Нагорного Карабаха, захваченных им в ходе войны 2020 года.

Трагедия на Украине для Азербайджана стала полезным отвлечением. Тем не менее, это также и урок, который мы все должны усвоить. Необходимо проявлять бдительность в отношении дальнейшей военной эскалации и признать, что четкий путь к всеобъемлющему миру уже проложен. В 2020 году, после окончания войны, правительство Армении приняло «мирную повестку дня», призванную вступить в эру мирного развития на Южном Кавказе.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее в ООН в прошлом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что взаимное признание международно признанных границ каждого государства «будет означать, что мы можем подписать мирный договор». Но предупредил, что без такого признания будет «призрачное соглашение». И Азербайджан сможет злоупотребить процессом демаркации границы для своих новых территориальных амбиций и оккупации. Более того, премьер подтвердил, что дорожная сеть Армении будет открыта для соединения Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, но не станет экстерриториальным коридором — «предлогом для новой агрессии против Армении».

Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен силой. В рамках существующих международных механизмов Азербайджан должен вступить в прямые переговоры с местными властями для решения вопросов, связанных с окончательным статусом, безопасностью и правами человека.

Есть и некой осторожный оптимизм. В начале октября при посредничестве ЕС и Франции премьер-министр Пашинян встретился с президентом Алиевым в Праге, где была достигнута договоренность о размещении миссии наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Армения приветствует внимание, проявленное к нашему региону в этот ответственный момент. Мы небольшая, но живая демократия и не представляем угрозы ни для кого из наших соседей. Наше правительство за четыре года уже два раза проводило свободные выборы. У нас есть независимая пресса. Freedom House считает, что эти независимые СМИ «предоставляют многослойную информацию, которая бросает вызов взглядам государственных вещательных компаний». В РА свободно действуют неправительственные организации. Но, по данным Human Rights Watch, пространство для критической журналистики и оппозиционной политической деятельности в Азербайджане напротив «практически исчезло».

Об этом в прошлом месяце заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время своего визита в Ереван. «Америка привержена безопасности и демократии Армении и поддерживает Армению в эти трудные времена». Спикер также упомянула о приглашении Армении президентом Байденом на саммит демократии. Она отметила, что «демократия не бывает случайной, и мы должны защитить ее».Армения готова к компромиссам, то есть к прокладыванию дороги к реальному и прочному миру с соседними странами. Ее территориальная целостность не может быть стать предметом торга, и азербайджанские силы должны уйти с территорий, которые они оккупировали с 12 мая 2021 года. Война на Украине и энергетический кризис не смогут прикрыть дальнейшую агрессию Азербайджана. Лишь конструктивное сотрудничество, политическая воля и взаимные уступки приведут к миру для обеих стран», — говорится в статье посла.