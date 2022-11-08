Совместными усилиями Министерства ОНКС АРМЕНИИ и Центра медиаинициатив с 7 ноября в Армении проходит Неделя медиаграмотности, в рамках которой Центр медиа инициатив (ЦМИ) представил новый ресурс медиаграмотности — разработанное ими и одобренное министерством учебное пособие «Медиа наука, к сведению».

Руководитель программы медиаграмотности центра Лусине Григорян отметила, что рекомендации созданы на основе принятом в 2021 году Государственном стандарте общего образования и новых предметных программах.

Пособие является логическим продолжением изданного в 2013 году пособия «Медиаграмотность» и призвано помочь преподавателям понять новые вызовы информационного поля и передать ученикам навыки медиаграмотности. В первую часть пособия включены аналитико-образовательные материалы по 10 темам, во вторую — методические указания по интеграции грамотности в различные школьные предметы», — рассказала Лусине Григорян.

Она подчеркнула, что Неделя медиаграмотности в Армении является продолжением Глобальной недели медиа- и информационной грамотности, инициированной ЮНЕСКО. «В течение недели в армянских школах, университетах, библиотеках и различных организациях пройдут занятия, игры, дискуссии и программы», — сказала она.

По словам начальника Департамента общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Арсена Багдасаряна, подобные мероприятия и вообще медиаграмотность очень важны в нашей действительности, потому что, из-за множества новостных и информационных потоков и социальных платформ возникла необходимость начинать образование с дошкольного возраста. Чтобы дети научились анализировать и правильно ориентироваться в выборе информации.

«В 2018 года Минобразования подписало Меморандум о сотрудничестве с Центром медиа- инициатив в рамках медиаграмотности. Должен отметить, что и правительство развитию медиаграмотности в сфере образования придает большое значение, и неслучайно и ей уделяется большое внимание, вместе с новыми стандартами общего образования», — отметил Багдасарян.

После презентации специалисты сфер СМИ и образования обсудили проблемы, программы и уже имеющиеся результаты.