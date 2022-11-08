Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook выразил благодарность армянскому гимнасту Артуру Давтяну за его победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Он коснулся того, что на чемпионате мира по спортивной гимнастике впервые прозвучал гимн Республики Армения. «Спасибо чемпиону мира по опорным прыжкам в гимнастике, гимнасту Артуру Давтяну», — написал премьер-министр.

Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, 6 ноября в финале чемпионата мира по гимнастике, проходящем в Ливерпуле, завоевал золотую медаль в опорных прыжках. Набрав 15 000 очков, он стал первым в истории независимой Армении чемпионом мира по спортивной гимнастике.

Корреспондент NEWS.am Sport Лусине Шахбазян побеседовала с новоиспеченным чемпионом мира по спортивной гимнастике Артуром Давтяном.

«Спасибо за поздравления. Я ждал и верил, что мне удастся завоевать титул чемпиона мира. Борьба была очень напряженной.

Свою победу посвящаю Армении, армянскому народу. Я благодарен моим тренерам, друзьям, ребятам, родным, моей команде», — сказал Артур Давтян.