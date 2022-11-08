В последнем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА ереванский «Пюник» под своей крышей сразился с «Базелем». В довольно драматичной схватке ереванский клуб уступил сопернику со счетом 1:2 и выбыл из дальнейшей борьбы.

Футболисты «Пюника» игру начали довольно активно, но «Базель» выдержал начальный натиск ереванского клуба и сумел открыть счет на 17-й минуте. Контратака, организованная швейцарским клубом, эффектно завершена была Дарианом Малесом.

После пропущенного мяча темп «Пюника» угас, чему способствовал и второй гол «Базеля». На 29-й минуте гол забил Антон Каде, который эффектно завершил быструю атаку «Базеля». Других голов в первом тайме не было. В начале второго тайма арбитр вселил надежду «Пюнику». На 53-й минуте арбитр игроку швейцарского клуба Ндойе за симуляцию показал вторую желтую карточку и удалил его с поля. Получив численное преимущество, «Пюник» воодушевился и начал контролировать мяч, устраивая опасные атаки одну за другой в направлении ворот соперника.

Давление «Пюника» окупилось на 71-й минуте. После передачи Араса Озбилиса Александр Карапетян головой забил в ворота соперника, мяч отскочил от вертикальной стойки ворот, но Лука Юричич быстро сориентировался и смог сократить разницу в счете.

После забитого мяча ереванский клуб организовал несколько опасных атак, но «Базель» смог эффективно обороняться и довести матч до победного конца.

В результате поражения «Пюник» с 6 очками в группе Н занял третье место. В другом матче этой группы «Слован» Братиславы под крышей соперника обыграл «Жальгириса» со счетом 1:2 и с 11 очками возглавил турнирную таблицу. У «Базеля» также 11 очков, но, уступил «Словану» по дополнительным показателям. Он вышел на вторую позицию. Турнирную таблицу группы с 5 очками замыкает «Жальгирис».