Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Азербайджан пытается приписать Армении свои агрессивные действия по различным вопросам. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства Армении.

«Но это само по себе не было бы проблемой, если бы оно не происходило в условиях, когда международная и региональная безопасность сталкивается с серьезными вызовами. Если обратить внимание на выступления президента Азербайджана, то он, по сути, угрожает всем: России, Соединенным Штатам Америки, Франции, Ирану, Европейскому союзу. Азербайджан также продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, который, несомненно, мог бы способствовать региональной стабильности.

Конечно, я понимаю, что глобальная энергетическая повестка воодушевила президента Азербайджана, но я также думаю, что международному сообществу пора совместно принять конкретные меры в связи с поведением Азербайджана, которое стало нарастающей угрозой миру, стабильности, безопасности и демократии в регионе. Тем более, что мы видим, что Азербайджан продолжает безосновательно обвинять Армению в нарушении режима прекращения огня. Как показывает опыт, распространение таких фейковых новостей становится прелюдией к новой агрессии. Я говорил уже, что иногда Азербайджан начинает перестрелку между своими позициями, расположенными на оккупированных территориях Армении, чтобы обвинить Армению. И это стало практикой, которая постоянно повторяется.

Должен констатировать, что Азербайджан постоянно нарушает также 8-й пункт трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, продолжая удерживать в заключении много граждан Республики Армения и пытаясь превратить этот гуманитарный вопрос в предмет мелкого торга.

Азербайджан постоянно делает тему без вести пропавших предметом спекуляций, пытаясь создать впечатление, что такая проблема есть только у него и что Армения якобы деструктивна в контексте решения этого гуманитарного вопроса.

Между тем, это актуальная и болезненная проблема для Республики Армения. Число пропавших без вести с армянской стороны с Первой Карабахской войны составляет 777 человек, с 44-дневной войны — 203 человека. Есть и 16 человек, пропавших без вести с 13 сентября, и тела этих солдат находятся на территориях, которые оказались под контролем Азербайджана, и Азербайджан всеми возможными методами и надуманными предлогами затягивает их возвращение в Армению. А с 2020 года армянская сторона вернула Азербайджану 130 тел без вести пропавших во время первой войны и активно продолжает работу в этом направлении, крайне трудную ввиду отсутствия какой-либо проработанной информации», — отметил Пашинян.Премьер-министр добавил, что после войны 2020 года Армения сделала и гуманитарный жест, передав Азербайджану все карты минных полей 7 районов, но Азербайджан и это превратил в объект агрессии и вражды вместо создания атмосферы взаимного доверия.