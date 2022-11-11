Снижение курса иностранной валюты, доллара, каким-то образом сдержало инфляцию в Армении, но инфляция, наблюдаемая на мировом рынке, очень сильно влияет на инфляцию в Армении. Согласно оценкам и представителей госсектора и экспертов, это также является одной из причин, почему импортеры в Армении не снижают цены на импортные товары даже в случае укрепления драма, кроме того, для импортеров есть и неопределенности.

Об этом «Арменпресс» беседовал с министром экономики Армении Вааном Керобяном и экспертом исследовательского центра «Амберд» Эдгаром Агабекяном.

Центральный банк Армении в конце года прогнозирует 10-процентную инфляцию. Согласно данным, опубликованным Статистическим комитетом РА, 12-месячная инфляция на потребительском рынке РА (октябрь 2022 г. по сравнению с октябрем 2021 г.) составила 9,5%, по сравнению с предыдущим месяцем — 0,3%, в январе-октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос на 8,7 %.

Что касается того, почему импортеры в условиях укрепления драма не снижают цены на товары, Керобян сказал: «Следует отметить, что самая низкая инфляция в регионе в Армении. Инфляция за 12 месяцев составляет около 9,5 %, что значительно ниже уровня инфляции в других соседних странах. Но, я не могу утверждать, что 20-процентная девальвация драма по отношению к доллару имела лишь такой эффект».

Министр считает, что этот вопрос находится в ведении ЦБ и Госкомиссии по конкуренции, они должны работать вместе, чтобы установить правильное ценообразование.

«Это свободный рынок. В условиях свободного рынка важно, чтобы наши партнеры в Госкомиссии по конкуренции и Центральном банке следили за ценообразованием. И, исходя из этого, разберемся, есть ли нерыночное ценообразование, возможно, в некоторых случаях есть и нерыночные договоренности», — сказал он.

Однако министр подчеркнул тот факт, что цены очень быстро растут и очень медленно падают. «Я имею в виду, что компании, люди очень неохотно снижают цены на свою продукцию. А это возможно только в случае сильной конкуренции и видимого горизонта. Внешняя инфляция играет очень большую роль в нашей внутренней инфляции. Все это приводит к тому, что у нас и сегодня сохраняется очень высокая инфляция», — подчеркнул Керобян.

Министр не исключает, что импортеры могут снизить цены на импортные товары, если укрепление драма будет долгосрочным.

Эксперт Эдгар Агабекян также видит две причины не снижения цен на импортные товары. Следует понимать, что изменение курса доллара также содержит в себе неопределенности. «Иными словами, импортеры, осуществляющие те или иные валютные операции, действуют в условиях неопределенности на валютном рынке. И мы не можем видеть это влияние, они не хотят идти на такие риски. С другой стороны, цены на мировом рынке не снижаются, продолжаются инфляционные темпы из-за ситуации в Украине, сопутствующих логистических проблем и т.д. И в этих условиях параллельно со снижением курса не ожидается снижения цен и на товары, подчеркнул он.

Однако эксперт заметил, что снижение курса иностранной валюты уже привело к определенному сдерживанию инфляции. ЦБ заявил, что инфляция будет выше, если драм не укрепится.

По оценке эксперта, инфляция вызвана и ростом внутреннего спроса.

«Продукты питания, некоторые услуги и т. д., инфляция в основном происходит именно в них. В условиях высокого внутреннего спроса не думаю, что импортеры легко пойдут на снижение цен. Не исключаю, что есть продукты, на которые можно понизить цены, и этим должны заниматься соответствующие органы. Есть вопросы исчисления себестоимости этой продукции и исчисления затрат на импорт», — объяснил эксперт.

Относительно того, могут ли импортеры снизить цены в долгосрочной перспективе, он подчеркнул важность учета темпов, с которыми растет спрос в Армении, и того, как долго продлится повышение цен на определенные товары на внешних рынках. «Однако в некоторых развитых странах есть определенные рецессионные ожидания на следующий год, и на этом фоне ожидается некоторое смягчение инфляции. Но этот вопрос не следует рассматривать в одностороннем порядке, винить лишь импортеров и сваливать на них все проблемы. Надо иметь в виду, что для них существуют неопределенности. Если эта сбалансированная ситуация формирования нового курса продлится дольше, мне кажется, и импортеры пойдут на снижение цен, и экспортеры будут спокойнее», — заключил эксперт.

Анна Григорян