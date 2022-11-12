Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным то, что хотя слово «коридор» регулярно используется в речи президента Азербайджана, МИД Азербайджана не только не говорит о коридоре, но и обвиняет Пашиняна в затягивании процесса установления транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Я думаю, что очень важно понять, на каком содержании Азербайджан пытается построить предпосылки для новой, так сказать, эскалации, и я думаю, что лучший способ сделать это — инвентаризировать и скорректировать договоренности, в невыполнении которых Азербайджан пытается обвинять нас. В целом хочу зафиксировать, что речь идет о договоренностях, которые зафиксированы письменно», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, его вчерашнее выступление послужило цели в том смысле, что сегодня был соответствующий ответ со стороны МИД Азербайджана.

«Правительство даже сегодня готово в письменной форме принять это решение. Они хотят использовать дороги Армении для сообщения с Нахичеваном? Пожалуйста. Мы сказали, что эта дорога может быть открыта в любое время. Что касается создания новых инфраструктур, то я вчера об этом подробно говорил», — сказал премьер-министр.