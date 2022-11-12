Армения не против решения нагорно-карабахского вопроса, однако в первую очередь это решение должны увидеть, почувствовать и признать люди, живущие там. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Насколько я знаком с заявлениями президента Азербайджана, он говорит, что нагорно-карабахский вопрос был решен заявлениями, принятыми в Сочи и Праге. Хочу обратить внимание на то, что президент Азербайджана говорил то же самое и до Праги и Сочи», — сказал Пашинян, подчеркнув важность понимания разницы между заявлениями Алиева до и после Праги и Сочи.

Премьер-министр подтвердил, что армянская сторона всегда говорила и продолжает говорить о том, что проблема Нагорного Карабаха никогда не была территориальной проблемой, дело в том, что внешняя политика и дипломатия Армении не смогли в полной мере представить этот контекст международному сообществу. должны быть решены вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха.

«Если карабахский вопрос решен, очень хорошо, то почему армяне Нагорного Карабаха этого не чувствуют? Если вопрос Нагорного Карабаха решен, то почему азербайджанские войска создали боевые позиции вокруг Нагорного Карабаха и почему они стреляют по Нагорному Карабаху? Это очень важный вопрос, предметный ответ на который должна получить не только Армения, но и международное сообщество. Мы не против решения или разрешения нагорно-карабахского вопроса. Мы говорим, что решение должны увидеть, почувствовать и признать живущие там люди. Почему они постоянно находятся под угрозой?» — подчеркнул Пашинян.

Коснувшись заявления азербайджанской стороны о том, что у армян нет и не будет никаких проблем, Пашинян предложил съездить и посмотреть, есть ли сейчас проблемы у жителей Гадрута, живут ли они в своих домах.

«Каково азербайджанское видение урегулирования нагорно-карабахского вопроса? Что всех армян, проживающих в Карабахе, должна постичь та же участь, что и армян Гадрута? В таком случае мое заявление о том, что все это создает впечатление подготовки к геноциду, следует считать обоснованным», — сказал Пашинян.