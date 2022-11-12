Если открытие коммуникаций для Азербайджана — это не повод для эскалации, а проблема коммуникаций, то этот вопрос решен, необходимо приступить к реализации решения. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, если Армения и Азербайджан идут по пути установления мира в регионе, то понятно, что эти коммуникации должны быть каким-то образом организованы.

«Мы не возражаем, если, например, погранслужба Турции будет на стороне Азербайджана, а пограничная служба России — на нашей стороне. Если этот вариант неприемлем, азербайджанцы могут контролировать на границе Азербайджана, а армяне — на границе Армении. В 21 веке многие действия можно совершать с помощью электронных инструментов», — сказал Пашинян.

Он также напомнил о договоренности, достигнутой 14 декабря 2021 года в Брюсселе в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, согласно которой лидеры Армении и Азербайджана договорились о восстановлении железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз.

«Президент Азербайджана сам отказался подписать документ, закрепляющий эту договоренность», — сказал премьер-министр.