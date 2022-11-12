Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил как на публичных, так и на закрытых встречах с президентом РФ в Сочи, что Армения поддерживает позицию Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян сказал об этом в интервью Общественному телевидению

«В конце концов, в результате работы в Сочи был получен документ, с которым все согласны», — сказал он.

По его словам, на стол был положен документ, под которым Армения согласилась подписать и считает его полезным. На вопрос, находится ли еще в обращении российское предложение, Пашинян ответил, что ответ на этот вопрос должна дать Россия.

«Мы сказали, что этот вариант для нас приемлем. Эта тема стала достоянием гласности после заявления, сделанного президентом РФ в «Валдае». Поэтому я перенаправляю Ваш вопрос РФ», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян также подтвердил, что Армения продолжает оставаться сторонником мирного договора, но нужны гарантии того, что Азербайджан выполнит свои обязательства.

По словам Пашиняна, неважно, возьмут ли на себя эту роль Россия, ООН или другой «важный международный игрок», Армения будет рада и готова подписать соглашение.