Армения готова пойти на решения для разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, Армения хочет найти лучший маршрут, проблема в том, что, возможно, Азербайджан не хочет, чтобы Армения получала доходы. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«У нас вообще нет проблем в плане маршрутов, у меня нет проблем ни с одним маршрутом, кроме логики того, насколько это технически возможно. Мы называем этот проект «Армянский перекресток», потому что хотим, чтобы по этим дорогам проехало как можно больше транспортных средств, чтобы было перевезено как можно больше грузов, чтобы Республика Армения получала как можно больше доходов от этих грузоперевозок. В этом отношении никто более нас не заинтересован в том, чтобы это был лучший маршрут: самый удобный, короткий, доступный 12 месяцев в году, проходимый», — сказал Пашинян.

Армянская сторона никогда не говорила, что есть какой-либо маршрут, с которым она не согласится ни при каких обстоятельствах. Армения, наоборот, пригласила международных экспертов, они скоро приедут.

«Нужно найти лучший маршрут. В конце концов, эти дороги будут построены за счет Армении. А если мы построим дорогу, вложим миллионы долларов, и окажется, что людям эта дорога не интересна, нет нормального потока, эта дорога не приносит дохода Армении, то получится, что мы впустую потратили деньги из государственного бюджета Армении», — сказал премьер-министр, добавив, что речь идет о международных грузоперевозках, гражданах Армении и Азербайджана.

Премьер-министр отметил, что дорога соединит западные районы Азербайджана с Нахичеваном, но также по ней будут проходить грузоперевозки из Каспийского моря, определенная часть грузоперевозок Средиземного моря.

«И естественно, любое правительство Армении должно быть заинтересовано в том, чтобы грузоперевозки, как по железной дороге, так и по автомобильным дорогам, были как можно больше, чтобы приносили как можно больше доходов в Армению. В связи с этим проблема в том, что, возможно, Азербайджан не хочет, чтобы Республика Армения получала доходы. Это другой вопрос, пусть так и говорят. Может быть, Азербайджан считает, что этот вопрос нужно решить таким образом, чтобы Армения продолжала находиться в блокаде. В этом проблема», — сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил о пункте 9 трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, который касается разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Все вписывается в этот контекст.

«И Армения готова пойти на решения. Если это действительно коммуникативный вопрос для Азербайджана, а не тема поиска фиктивного повода для эскалации, то этот вопрос практически решен», — заключил Пашинян.