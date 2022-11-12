Есть несколько вариантов мирного договора между Арменией и Азербайджаном, однако Армения считает важным, чтобы процесс делимитации границ был завершен как минимум до вступления мирного договора в силу. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о том, считает ли он возможным подписание мирного договора до конца года.

“По крайней мере, мы сделаем все для этого. Существует несколько вариантов мирного договора. Например, существует вариант подписания рамочного соглашения, в котором излагаются общие рамки отношений, но не рассматриваются все возможные вопросы. Если для Азербайджана приемлемо продвигаться вперед по этому варианту, то это возможно, и мы можем это сделать. Мы сделаем для этого все, что в наших силах”, — сказал Пашинян.

По его словам, существуют рамочный и нерамочный варианты мирного соглашения. Премьер-министр подчеркнул, что процесс делимитации должен быть завершен до вступления в силу мирного договора.

Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении. И Пашинян считает возможным такой сценарий, когда между Арменией и Азербайджаном подписывается мирный договор, а затем Азербайджан предъявит территориальные претензии Армении.

“Поэтому мы говорим, что должно быть уточнение границ. Сейчас мы сделали шаг в этом направлении, обратившись к содержанию Алма-Атинской декларации. Теперь мы должны предпринять и следующие шаги”, — сказал Пашинян.

Армения также представила свои предложения относительно рамок действия текста мирного договора. В ходе встречи, состоявшейся в Вашингтоне, армянская делегация представила свою интерпретацию, предложения, армянский вариант текста для обсуждения и надеется, что Азербайджан рассмотрит и конструктивно отреагирует.