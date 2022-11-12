Премьер-министр Никол Пашинян считает, что если бы Нагорный Карабах не был исключен из переговорного процесса в 1998 году, то нагорно-карабахский вопрос давно был бы решен. Как сообщает Арменпресс, в интервью Общественному телевидению премьер-министр сказал, что должен состояться диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

“Должен быть диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, должны быть переговоры”, — сказал он.

Премьер-министр подтвердил свою позицию, что за Арцахом должно быть последнее слово в урегулировании нагорно-карабахской проблемы и защите прав местных армян.

“Представители Нагорного Карабаха должны быть стороной диалога. Это лучший способ защитить права наших соотечественников в Нагорном Карабахе. Мы отстаиваем эту позицию на всех переговорах”, — сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, после войны 2020 года Армения сделала и продолжает делать все, чтобы армяне Нагорного Карабаха продолжали жить там.

“Бюджет Нагорного Карабаха никогда за всю его историю не был таким большим, как сегодня. Такой поддержки из бюджета Армении Нагорный Карабах никогда не получал”, — добавил премьер-министр.