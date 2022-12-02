2-го декабря в обращение выпущена марка, посвященная песенному конкурсу «Детское Евровидение-2022», который пройдет в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в Общественной телекомпании, почтовую марку погасили руководитель Аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян, министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян, исполняющий обязанности генерального исполнительного директора компании «Айпост» Араик Абрамян, председатель Армянской Ассоциации филателистов Овик Мусаелян, исполнительный директор общественной телекомпании Ованес Мовсисян и победительница конкурса «Детское Евровидение-2021» Малена.

Руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян отметил, что во время важных событий государство всегда инициирует выпуск марки.

«Уже второй раз Армения принимает конкурс «Детское Евровидение», и мы хотим, чтобы каждое последующее мероприятие было бы лучше и зрелищнее. Погашение марки станет лучшим и основным подарком для гостей мероприятия, показав какое важное место мы уделяем этому событию».

Исполнительный директор общественной телекомпании Ованнес Мовсисян подчеркнул, что гашение марки – первое мероприятие, которое проводится в пресс-центре Детского Евровидения-2022.

«Символично, что именно с этого мероприятия начинается работа пресс-центра в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна. 20-й конкурс «Детское Евровидение-2022» — юбилейный, и очень важно иметь марку, которая всегда будет напоминать об Армении как о принимающей стороне».

Малена, принесшая Армении победу, призналась, что она еще не пользовалась марками, однако собирается отправлять письма своим друзьям Евровидения именно с этой символической маркой.

На почтовой марке с номиналом в 400 драмов изображен символ конкурса песни «Детское Евровидение 2022» — вращающаяся юла, разукрашенная армянскими национальными узорами.

На почтовой марке также есть слоган Евровидения «Вращай чудо» и надпись «Детское Евровидение» на армянском и английском языках.

Дата выпуска: 02 декабря 2022 г.;

Дизайн: Общественного телевидения Армении;

Типография: Cartor, Франция;

Размер` 40,0 x 24,0 мм,

На одном листе — 10 шт.;

Тираж: 15 000 шт.

В конкурсе песни «Детское Евровидение-2022» участие примут представители 16 стран, которых объединит слоган «Вращай чудо». Символ конкурса этого года — вращающаяся юла, разукрашенная армянскими национальными узорами.

Страны-участницы: Албания, Ирландия, Италия, Испания, Польша, Армения, Северная Македония, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Португалия, Сербия, Украина, Великобритания, Грузия и Франция.

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Самое ожидаемое событие года состоится 11 декабря в 19: 00 в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.