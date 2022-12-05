4 декабря в Российско-Армянском университете состоялся первый глобальный форум на тему права с участием выпускников юридического факультета РАУ. В приветственном слове к выпускникам и гостям университета ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян в первую очередь поблагодарил организаторов форума, выпускников РАУ, подчеркнув, что воспитанники Армяно-Российского университета уже известные в Армении юристы: адвокаты, прокуроры и судьи, которые служат Республике Армения.

«Я придаю большое значение тому, что Вы наделены искренней гражданской позицией, чувством ответственности перед страной, что отличает Вас от выпускников других вузов. Выражаю Вам свою признательность и благодарность за то, что Вы несете в себе прекрасные ценности, которые явились основой для создания этого университета», — подчеркнул Дарбинян.

Академическая свобода, любовь, справедливость, солидарность, творчество, достоинство, знания и развитие личности — по словам ректора, именно эти ценности являются основополагающими для РАУ.

«Я рад, что все это присутствует и в нашей повседневной жизни, и уже есть проявления этих ценностей. Я бы очень хотел, чтобы мы были большинством, но, прошу не разочароваться, мы не будем большинством, а будем победившим меньшинством, потому что именно меньшинство считается фактором развития социальной структуры общества, в котором только строится государственность, и которое прошло множество испытаний», — сказал Дарбинян.

Ректор с гордостью отметил, что сегодня РАУ стал прославившимся исследовательским центром и занимает лидирующие позиции среди вузов.

«У университета есть прекрасные научные достижения, которые являются основой нашего лидирующего положения не только в Армении, но и в регионе и в странах постсоветского пространства. Мы лидируем уже 5 лет, и это выдающееся достижение», — подчеркнул Армен Дарбинян.

Главный спикер форума, бывший председатель Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Гагик Арутюнян поблагодарил за приглашение и предложил для решения повседневных проблем чаще организовывать подобные форумы, конференции и дискуссии в таком формате. Он выступил с лекцией «Иммунодефицит как главный синдром несостоятельности современных государств», представив препятствия, встающие перед обществом и государственной системой на пути динамичного развития.

«Я часто ловлю себя на мысли, что мы тратим значительную часть своего времени на обсуждение различных бытовых вопросов и даже не жалеем о потраченном времени и силах. Есть глобальные проблемы, на которые не обращают внимания, но это вызовы общечеловеческого характера, это серьезные проблемы, которые имеют такую же опасность, как, скажем, ядерная война. Тема моей лекции — серьезная проблема, да и общество и государственная система сегодня не имеют достаточного иммунитета, чтобы гарантировать динамичное развитие. Это означает, что проблемы накапливаются, набирают критическую массу и приводят к различным взрывам. Если это не предотвратить, ситуация осложнится значительнее», — сказал Гагик Арутюнян.

В ходе форума выпускники РАУ разных лет выступили с видеообращением. Они поделились своими историями профессионального успеха и подчеркнули, что знания, полученные в университете, имеют особое значение для их карьерного роста.

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В рамках форума мастер-классы провели доктор юридических наук, директор Юридического института «М-Логос» Артем Карапетян, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Владимир Ярков и заведующий кафедрой теории права и конституционного права Российско-Армянского университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Армении Артур Гамбарян. Они ответили и на вопросы студентов.

Также были проведены круглые столы и обсуждения вопросов по праву.