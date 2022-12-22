В столичном дворце спорта «Динамо» завершился чемпионат Армении по греко-римской борьбе.

В ряде весовых категорий чемпионами стали лидеры национальной сборной, успевшие в последние годы проявить себя в значимых официальных международных соревнованиях — Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Давид Овасапян (130 кг). В остальных весовых категориях первые места заняли Ашот Киракосян (77 кг), Карен Хачатрян (82 кг), Виген Назарян (87 кг) и Айк Хлоян (97 кг).

Главный тренер сборной Армении Армен Бабаларян, подводя итоги чемпионата, отметил, что в 10 весовых категориях на ковер вышли всего 78 борцов. В некоторых весовых категориях было всего три участника, что слишком мало для того, чтобы составить реальное впечатление о возможностях победителей и призеров. По его словам, наиболее интересная и зрелищная борьба развернулась в весовых категориях до 60, 63 и 67 кг. Неплохо проявили себя ряд молодых борцов.

От участия в чемпионате были освобождены чемпион мира и Европы Малхас Амоян (77 кг), олимпийский чемпион, четырехкратный победитель мировых первенств, пятикратный чемпион Европы, обладатель высшего титула Европейских игр Артур Алексанян (97 кг), серебряный призер Европейских игр, двукратный бронзовый медалист континентальных первенств Карапет Чалян (77 кг). Алексанян продолжает восстанавливаться от травмы плеча и, как отметил тренер, вопрос его участия в намеченном весной следующего года чемпионате Европы пока остается открытым. Чалян выздоравливает после перенесенной недавно операции, а Амояну просто предоставили возможность отдохнуть после удачного и трудного сезона. Из-за простуды не смог выйти на финальный поединок и трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы Карен Асланян (67 кг).

С середины января греко-римцы начнут подготовку к новому — предолимпийскому сезону. Первый сбор по традиции пройдет в Цахкадзоре, за ним последуют еще два, а далее запланировано участие в контрольных международных соревнованиях. Цель — подготовка к мартовским чемпионатам Европы среди спортсменов до 23 лет и взрослых.