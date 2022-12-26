Индекс экономической активности Армении в январе-ноябре 2022 года вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 14,4 процента.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статкомитетом РА.

Объем промышленного производства в январе-ноябре текущего года увеличился на 8,4 процента по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Объем строительства за 11 месяцев текущего года увеличился на 13,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Прирост товарооборота в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 16,2 процента.

Объем оказанных услуг за 11 месяцев 2022 года увеличился на 28,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре текущего года индекс потребительских цен вырос на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, индекс цен на промышленную продукцию в январе-ноябре 2021 года вырос на 2,9 процента по сравнению с 11 месяцами 2021 года, а объем производства электроэнергии в январе-ноябре увеличился на 16,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2022 года зафиксирован рост объема внешней торговли на 67,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт увеличился на 75,2 процента, импорт — на 63,6 процента.

Курс драма к доллару США в январе-ноябре составил 439,40 драма.