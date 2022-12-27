Арцахцы требуют от России и РМК разблокировать коридор и обеспечить бесперебойное движение по нему, согласно пункту 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года

Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ все же состоялась. Пусть и неофициальная.

«Официальной встречи не было, был разговор за обеденным столом. Заявление Владимира Путина касается только разговора, состоявшегося за обеденным столом», — сообщил начальник управления информации и общественных связей правительства РА Армен Хачатрян.

Собственно сам Владимир Владимирович о таком разговоре и сообщил на встрече с Николом Пашиняном:

«Совсем недавно мы провели заседание межправительственной комиссии, и наши коллеги отметили, что у нас очень позитивное развитие ситуации в экономической сфере. За 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 73 процента. Это хороший результат. Но мы начали с вами еще вчера, и успели поговорить втроем. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом. Так что, как мы и договаривались, мы подробно обсудим все эти вопросы».

Никол Пашинян, поблагодарив за приглашение и за организацию неформального саммита СНГ, отметил, что на данный момент главный, самый оперативный вопрос – это кризис в Бердзорском (Лачинском) коридоре.

«Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что, согласно трёхстороннему заявлению Президента Российской Федерации, Президента Азербайджана и Премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев, и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты. Благодарю за такую возможность», — сказал Никол Пашинян. О содержании «разговора за столом», разумеется, сообщений нет. Об итогах же можно судить по тому, как разворачиваются события в Бердзорском (Лачинском) коридоре.

А он по-прежнему перекрыт азербайджанскими псевдо-экологами, к которым присоединились азербайджанские полицейские и спецназовцы.

Десятки арцахцев, разочарованные тем, что данное российскими миротворцами 24 декабря обещание, что через два дня, т.е. в дни неформального саммита СНГ, проблема будет решена, не выполнено, прибыли к штабу РМК возле аэропорта Степанакерта с требованием немедленно встретиться с Командованием РМК, разблокировать Лачинский коридор и обеспечить бесперебойное движение по нему, согласно пункту 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Участники акции заявили, что происходящее — преступление против человечности, что они больше не намерены подобное варварство в отношении арцахцев.

Сотни тяжело больных нуждаются в медикаментах и квалифицированной помощи в Армении. В медицинских учреждениях Республики Арцах плановые операции все еще приостановлены. В медобъединении «Аревик» 11 детей находятся в отделениях реанимации и для новорожденных. 10 пациентов Республиканского медицинского центра находятся в отделении реанимации, 5 из которых – в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния больных.

Десятки детей, до 12 декабря находившиеся по тем или иным причинам в Армении, не могут воссоединиться со своими родителями.

Дает о себе знать нехватка продовольствия, ведь импорт в Арцах полностью перекрыт. Ряд предприятий в Арцахе вынуждены прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность как в финансовом, так и в социально-экономическом плане. Сложная ситуация в сферах энергоснабжения, водоснабжения и инфраструктуры вынуждает Арцах перейти на режим экономии для обеспечения бесперебойной работы этих систем.

Встретившийся с участниками акции заместитель командующего РМК Андрея Волкова подполковник принял их требование о встрече с генералом, которого, как сообщает со сылкой на него, не могут найти, но которому эти требования он пообещал передать. Инициатор акции Тигран Петросян заявил, что они останутся в аэропорту до встречи с командующим РМК.

«Мы должно встретиться лично с Андреем Волковым, чтобы он мог донести наши требования до своего начальства. Мы будем ждать до тех пор, пока не откроется коридор, потому что это наше справедливое требование. Они должны понять, что здесь живет народ, который требует свободы и права на жизнь», — отметил Петросян, сообщает корреспондент «Арменпресс».

О том, что переговоры в Санкт-Петербурге не дали никаких результатов, свидетельствует и новая порция угроз и претензий, озвученных главарем апшеронских террористов Ильхамом Алиевым. Он цинично мотивировал организованную по его указу блокаду Арцаха якобы «незаконной эксплуатацией армянами» арцахских месторождений» и лицемерно заявил о якобы «доброжелательном» отношении к заблокированным им арцахцам в силу того, что азербайджанцы якобы «позволяют» провозить в Арцах гуманитарную помощь и вывозить тяжело больных. И это в то время, когда гумпомощь провозится миротворцами, а для перевозки в Армению тяжело больных требуется посредничество Международного Комитета Красного Креста.

Более того, в Баку вновь предъявили территориальные претензии к Армении, начиная от Сюника, кончая Ереваном.

И самое главное, после неформального саммита СНГ, на котором главарь апшеронских террористов провел буквально несколько часов, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал «неприемлемой» позицию России, предложившей отложить решение вопроса по статусу Нагорного Карабаха на будущее.

Т.е. Байрамов признал, что именно Азербайджан отверг предложения России и вместе со своим хозяином — Турцией пытается диктовать ей свои условия.

Чем ответит Москва, пока неясно.

Неясно также, как долго продлится блокада Арцаха.

Несмотря на это, арцахцы полны решимости отстаивать свое право на независимость, на свободу, на право жить на своей земле.

«Бесперебойная работа сухопутной дороги между Арцахом и Арменией не может быть предметом каких-либо переговоров и торга. Связь Арцаха с внешним миром, должна быть восстановлена ​​без предварительных условий и незамедлительно, должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы.

Политика этнических чисток и дискриминации, проводимая Азербайджаном в отношении армянского народа, набрала новый размах в 2020 году. После навязанной нам осенью войны и ее катастрофических последствий она стремится обезлюдить Армянский Арцах, продолжая сценарий геноцида, осуществленного Турцией в Западной Армении в 1915 году.

… В 1988 году воля народа жить свободно и независимо на своей исторической родине направила наш народ на освободительную борьбу, в результате которой мы имеем провозглашенное в соответствии с нормами международного права суверенное государство и видимые политические, экономические и социальные достижения, доказывая свою жизнеспособность.

… Республика Арцах, как государство, руководствующееся приоритетом основных международных прав, будет и впредь придерживаться общечеловеческих ценностей и быть конструктивной. Экспансионистские амбиции и экономические интересы не должны диктовать современные международные отношения. Арцах является точкой на карте мира, с которой, как и в 1988 году, может начаться формирование нравственного мироустройства 21 века», — говорится в обращении участников многотысячного (60-70 тысяч) митинга 25 декабря в столице Республики Арцах — Степанакерте к армянам всего мира, мировой общественности и каждому человеку, борющемуся за свободу и общечеловеческие ценности.