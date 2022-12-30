Ожесточенная борьба за энергетические, территориальные и другие ресурсы, протекающая по всему миру, — лишь видимая часть. В основе же ее — идеологическая борьба, считает экс-министр экономики Карен Чшмаритян, поясняя, что в противоборстве сошлись два идеологических подхода по управлению человечеством. В чем основная суть этих подходов, он подробно объяснил на своей странице в Facebook.

«Учитывая то, что в одну управленческую модель невозможно включить и с точностью просчитать фактор этнической специфики, нужно по всему миру создать одну модель универсального человека — без национального, культурного, языкового, биологического и этнопсихологического факторов, то естьбез особенностей и различий ценностных ориентаций. Иными словами, первый подход к управлению человечеством сводится к тому, чтобы получить набор простейших биологических единиц и управлять ими в рамках одной модели», — уточнил экс-министр.

И вполне естественно, продолжил он, что только в этом случае будет видима такая однородная формулировка управления всем человечеством, при которой основные признаки, вытекающие из биологических и этнических особенностей человека, — главного действующего лица и главного создателя продукта — не будут иметь никакого воздействия на его поведение, а значит — и на ожидаемый результат. Тем самым, моделирование станет простейшим делом. Но существенно будут ограничены возможности быстрой и неограниченной реализации творческого потенциала самого человека.

Что касается второго подхода по управлению человечеством, то здесь, как и в первом случае, исходят из того, что невозможно в одну модель включить и с точностью просчитать фактор этнической специфики. Поэтому нужно локализовать ресурсы и богатый теоретический и практический управленческий опыт, при этом учитывая, сочетая, адаптируя и гармонизируя их с биологическими, видовыми и ценностными особенностями человека. В этом случае, как отмечает К.Чшмаритян, выбор модели управления кажется относительно более сложным. Но, по его словам, она обеспечивает наиболее творческую, быструю и неограниченную реализацию потенциала человеческого существа.

«Выходит, что основная «война» в мире идет между двумя направлениями. Первое заключается в том, что все нации отказываются от своих государств, истории, культуры, языка, религии, а человек — от своего пола и других ценностей, присоединяясь тем самым к «мировому движению» по формированию универсального «человека». Второе направление сводится к сохранению государств, видов и ценностей. При этом сами нации выбирают тот путь развития, который соответствует их виду и системе ценностей, используя достаточно богатый теоретический и практический управленческий ресурс. Вот в этом и есть главная борьба. Все остальное — ресурсы и территории — это средства реализации идеи. А холодные, горячие или информационная войны — методы достижения цели», — заключил экс-министр экономики.