Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что Армения не является посредником для обхода санкций против России.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, коснувшись вопроса о возможности обхода санкций против России через Армению и замечания о том, что торговля ЕС с Арменией увеличилась.

«Как демократическая страна и как страна, для которой очень важна прозрачность, мы говорили и говорим всем нашим западным партнерам, что мы готовы и прозрачны в этом вопросе. Да, цифры меняются, но эти цифры меняются во всем мире, потому что меняются логистические цепочки, отношения. Увеличился не только импорт из ЕС в Армению, но и экспорт из Армении в страны ЕС», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Армения заинтересована в налаживании отношений с ЕС.

Коснувшись слухов относительно обхода санкций, Пашинян подчеркнул: «Это всего лишь слухи. Реальность как раз противоположна. Весной прошлого года западный владелец забрал из Армении воздушное судно одной из российских авиакомпаний. И это, думаю, самый прямой и наглядный пример того, что мы показали, что при соблюдении всех наших отношений, всех наших партнеров законность действий и деятельности имеет для нас принципиальное значение».

Пашинян не считает, что страну, где есть такой пример, можно обвинять в каких-то других теневых действиях. С другой стороны, премьер-министр подчеркнул, что они будут со всем вниманием следить за развитиями, чтобы помочь частному сектору не заниматься такой деятельностью, которая может испортить отношения Армении с каким-либо партнером.