В ближайшее время планируется подписать соглашение, регулирующее присутствие гражданской миссии ЕС в Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, коснувшись вопроса о возможности подписания нового соглашения об отношениях между Арменией и ЕС после развертывания миссии, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что тема миссии ЕС была одним из вопросов, обсуждавшихся с канцлером Шольцем. Армения очень рада и благодарна за принятое решение.

“Сейчас присутствие миссии наблюдателей ЕС регулируется взаимными официальными письмами. Но у нас также есть договоренность о том, что соглашение, регулирующее это присутствие и миссию, должно быть обсуждено, согласовано и подписано. И я также думаю, что мы, возможно, подпишем документ, регламентирующий присутствие мониторинговой миссии, в ближайшее время, когда мы проведем переговоры и придем к общему согласию по договоренностям и формулировкам”, — сказал Пашинян.

Шольц, в свою очередь, подчеркнул: “Я очень горжусь миссией ЕС в Армении, она внесет большой вклад. Мы будем развивать эту миссию и посмотрим”.