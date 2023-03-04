Большинство гроссмейстеров, представляющих Армению, успешно стартовали в личном первенстве Европы.

Как передает Арменпресс, в первом туре победили 8 представителей Армении: Габриэль Саркисян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саргсян, Роберт Ованнисян, Мамикон Гарибян, Армен Барсегян, Эмин Оганян.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам стартовал 3 марта и завершится 13 марта. Он проводится в городе Врнячка, Сербия. В индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин от Армении примут участие 13 человек. За звание чемпиона Европы поборются Габриэль Саркисян, действующий вице-чемпион Европы, а также Айк Мартиросян, Роберт Ованнисян, Шант Саргсян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян, Мамикон Гарибян, Алекс Саакян, Армен Барсегян, Роберт Филипосян, Эмин Оганян, Ваге Даниелян и Саргис Манукян.