Кристина Куинн, 10-й посол США в Армении, прибывшая две недели назад в Ереван и начавшая свою дипломатическую службу в нашей стране, обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений.

В видео, опубликованном посольством США в Армении, посол, в частности, отмечает:

«Я знаю, что последние годы были полны вызовов, у меня уже была возможность лично услышать от переселенцев в Армении об их трудностях. Обещаю сделать все возможное для прочного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и нормализации армяно-турецких отношений.

Армения заслуживает того, чтобы жить в условиях мира и безопасности и следовать выбранному политическому и экономическому пути. Армяно-американские отношения сильны и крепки, и я приложу все усилия, чтобы укрепить наши связи и помочь Армении построить светлое и процветающее будущее».

Как передает Арменпресс, калифорнийка, посол Куинн также сказала в видео, что она выросла во Фресно, где ей посчастливилось иметь учителей и друзей армян, и у нее была возможность соприкоснуться с «изящной армянской культурой и красочной кухней».

«Сейчас, в Армении, я как будто вернулась домой.

Еще в детстве я узнала о печальных страницах истории армянского народа, в частности о Геноциде армян, и, приехав в Ереван, сразу же посетил Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв. Я знакома с многовековой богатой историей и культурным наследием Армении и восхищаюсь невероятной стойкостью армянского народа. Хочу как можно скорее полностью открыть для себя эту страну и познакомиться с армянским народом», — сказала посол, поблагодарив за теплый прием.