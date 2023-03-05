По случаю 64-летия Национального героя Армении, государственного и военного деятеля Вазгена Саргсяна 5 марта министр обороны Армении Сурен Папикян в сопровождении руководящего состава ведомства посетил воинский пантеон «Ераблур».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, министр Папикян и высокопоставленные военные отдали дань уважения и возложили цветы к могилам генерала Вазгена Саргсяна, а также к могилам сынов армянского народа, отдавших свои жизни во время защиты Родины.