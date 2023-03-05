По состоянию на 10:00 часов 5 марта, в Армении число лабораторно подтвержденных случаев кори достигло 18, из них 17 человек госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, добавив, что ни один из заболевших не был вакцинирован против кори.

«Напоминаем, что согласно национальному календарю профилактических прививок, прививки от кори предназначены для детей в возрасте 1 года и 4-6 лет. Призываем родителей детей, не получивших плановые прививки от кори, обращаться в регистрационную поликлинику и вакцинировать своих детей», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, вакцинации подлежат также лица, не получившие 2 дозы прививки от кори и контактировавшие с больными корью.