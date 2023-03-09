По состоянию на 10:00 9 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Республике Армения достигло 43. 17 больных госпитализировано,11 уже выписались из больниц.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения, состояние 15 госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести, 2-их как тяжелое.
Из 43 инфицированных пациентов 40 не были вакцинированы, 3 вакцинированы лишь один раз
В министерстве напоминают, что по национальному календарю прививок прививки от кори предусмотрены для детей в возрасте 1 года и 4-6 лет.
Родителям детей, не получивших плановые прививки от кори, настоятельно рекомендуется обратиться в поликлинику и провести вакцинацию своих детей.
Вакцинации подлежат и лица, находившиеся в контакте с больными корью и не прошедшие 2-й вакцинации от кори.