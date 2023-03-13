В индивидуальном первенстве Европы по шахматам состоялись матчи предпоследнего — 10-го тура.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 10-го тура чемпионата Европы, проходящего в Сербии. Победу отпраздновали шахматисты Армении:Роберт Ованнисян, Роберт Филипосян, Армен Барсегян, Алекс Саакян и Саргис Манукян.

Вничью завершились партии Айка Мартиросяна, Габриэля Саркисяна, Мануэля Петросяна, Шанта Саркисяна, Самвела Тер-Саакяна и Эмина Оганяна. Перед предпоследним туром лидерами турнира являются Алексей Сарана и Кирилл Шевченко, набравшие 8 очков из 10 возможных.

Роберт Ованнисян набрал 7 очков. Остался последний тур чемпионата Европы.