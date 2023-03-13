По положению на 10:00 13 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 50. Госпитализировано 3 заболевших, 28 уже выписаны.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что состояние здоровья госпитализированных пациентов оценивается как средней степени тяжести. Из заболевших — 34-дети в возрасте от 3 месяцев до 16 лет, 16 — взрослые от 21 до 64 лет.

Из 50 инфицированных 44 не были привиты, 4 прошли лишь первую вакцинацию.

Министерство напоминает, что вакцинация против кори по национальному календарю прививок предназначена детей в возрасте 1 года и от 4 до 6 лет.

Родителям детей, не получивших плановую вакцинацию от кори, настоятельно рекомендуется обратиться в поликлинику и вакцинировать своих детей.

Вакцинации подлежат и лица, находившиеся в контакте с больными корью и не прошедшие 2-й вакцинации от кори.