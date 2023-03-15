В 2023 году авторитетный журнал Forbes включил армянский конструктор сайтов Ucraft в список лучших бесплатных конструкторов сайтов.

Как передает «Арменпресс», Ucraft находится в одном списке с такими популярными инструментами как — GoDaddy, WordPress, Mailchimp и Wix.

Независимая редакционная группа Forbes Advisor Small Business использовала подробную методологию для анализа конструкторов веб-сайтов и определила 10 лучших инструментов для создания веб-сайтов для малого бизнеса.

Ucraft — платформа для создания сайтов, на которой можно создавать профессиональные сайты для крупного и среднего бизнеса — портфолио, блоги, интернет-магазины, не имея навыков программирования и дизайна. Платформа позволяет использовать простые и эффективные инструменты редактирования вне зависимости от сферы деятельности.