Армению беспокоит тот факт, что международный механизм, определенный пунктом 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, не был задействован.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что в пункте 7 Трехстороннего заявления говорится: «Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и соседних регионов под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

«Это означает, что должны быть запущены международные механизмы возвращения в Гадрутский район, Шушинский, Мартунинский, Мартакертский, Шаумянский, Геташенский, Лачинский и в другие прилегающие к Нагорному Карабаху районы. И я поручил Министерству иностранных дел начать официальные переговоры на эту тему с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, к властям обращаются и армяне, которые стали жертвами этнических чисток в Баку, Ширване, Сумгаите, Кировабаде, Ханларе, Шамхоре, Нахиджеване и в других районах Азербайджана, протестуя против того, что власти Армении не поднимают вопросы их возвращения в свои дома в сопровождении международных миротворческих сил.

«Проблема в том, что пункт 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября относится только к беженцам и вынужденным переселенцам Нагорного Карабаха и непосредственно прилегающих к нему районов. Но это, конечно, не является препятствием для того, чтобы представители армянства, подвергшегося этнической чистке в Баку, Ширване, Сумгаите, Кировабаде, Ханларе, Шамхоре, Нахиджеване и в других районах Азербайджана, самоорганизовались и защитили свои права по возврату, имущественные и другие права в международных инстанциях», — заключил Пашинян.