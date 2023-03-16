Армения получила новые предложения Азербайджана по мирному договору.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Хочу сообщить, что мы получили новые предложения Азербайджана по мирному договору. Таким образом, мы вышли на 4-й этап обсуждения проекта мирного договора. Мы обсудим и представим наши наблюдения в ближайшее время. Мы остаемся верны и не отступим от мирной повестки», — подчеркнул премьер-министр.

В то же время премьер-министр обратил внимание международного сообщества на то, что вопреки пункту 8 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан не возвратил армянских пленных, заложников и других задержанных лиц и продолжает оккупацию суверенных территорий Республики Армения, захваченных в результате агрессий 1994, 2021, 2022 годов.