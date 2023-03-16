В Ереване во второй половине дня 16-го, 17-го, с 19 по 21 марта ожидаются дожди. Днем 18 марта в отдельных районах города возможен кратковременный дождь.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что температура воздуха днем ​​16 марта на всей территории республики, кроме Лори и Тавуша, понизится на 5-7 градусов.

Осадки в регионах ожидаются во второй половине дня 16 марта, 17 марта, с 19 по 21 марта, в большинстве областей, в некоторых районах и 18 числа.

Ветер юго-восточный с порывами до 2-4 м/с, днем ​​16 марта местами будет наблюдаться усиление ветра до 12-15 м/с.

16 марта в Арцахе ожидается дождь.