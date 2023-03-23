Песня Брюнетт «Future Lover», представительницы Армении на песенном конкурсе «Евровидение 2023», которая была вынесена на суд зрителей 15 марта, уже набрала 2 миллиона просмотров на официальном канале Евровидения.

«Future Lover» — письмо в стихах без адреса. Однажды я увидела в Интернете простой и красивый пост, который очень вдохновил меня. Эти строки тут же в голове пробудили новые чувства и стали мелодией. Песня о том, что на протяжении всей жизни мы ищем того единственного человека, будущего возлюбленного, который станет воплощением наших мечтаний, идеалов и страхов», — рассказала Брюнетт.

Песня уже получила много положительных отзывов. В Интернете регулярно появляются ролики, в которых блогеры из разных стран слушают песню Брюнетт и рассказывают о своих положительных впечатлениях.

«Евровидение 2023» пройдет в Ливерпуле. Концерты состоятся 9, 11 и 13 мая. Представительница Армении выступит 11 мая.