Премьер-министр Армении Никол Пашинян передал мировому сообществу и народу Армении послание о том, что мирный договор с Азербайджаном будет, и он будет заключен на основе письменных документов, достигнутых на самом высоком уровне.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр заявил об этом на заседании правительства в ответ на высказывания Алиева, что Армения должна принять условия Азербайджана и согласиться на делимитацию на условиях Азербайджана, иначе никакого мирного договора не будет. Премьер-министр назвал это заявление президента Азербайджана актом агрессии в отношении Армении и грубым нарушением достигнутых на высшем уровне договоренностей.

«Уважаемые участники заседания правительства, дорогой народ, хочу направить следующее послание всем вам и международному сообществу. Мирный договор будет, и он будет подписан на основе письменных документов, достигнутых на самом высоком уровне», — заявил Пашинян.