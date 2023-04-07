Армянские гимнасты блестяще выступили на втором юниорском чемпионате мира в Анталье. В отдельных упражнениях наши ребята завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали. Это третий результат среди всех стран-участниц соревнований юниоров и пятый — с учетом всех наград, оспоренных гимнастами обеих полов. Двукратным чемпионом мира стал самый младший член отечественной сборной Гамлет Манукян.

Еще за пару недель до старта мирового первенства главный тренер мужской национальной сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян заверил: парни, скорее всего, не останутся без наград турнира планетарного значения. Но даже опытный специалист не предполагал, что все сложится настолько удачно. Армянские гимнасты завоевали первые в истории медали юниорского чемпионата мира.

Армения отправила на этот чемпионат четырех участников: Мариету Бучахчян, Гамлета Манукяна, Мамикона Хачатряна и Эрика Багдасаряна. Стоит отметить, что в первом первенстве, состоявшемся в 2019 году в Венгрии, от нашей страны выступил только Гагик Хачикян, занявший 39 место в личном многоборье и 4 — в упражнении на коне.

В Анталье сборная Армении, набрав 159,161 очко, заняла 4 место в командном многоборье. Нашу дружину опередили только сборные Японии (164,831), Китая (161,229) и Италии (159,598), а позади остались такие спортивные державы, как Франция, США, Великобритания, Германия, Испания, Корея, Турция и т. д.

В квалификации личного многоборья чемпион Европы среди молодежи прошлого года Эрик Багдасарян (78,563 балла) занял 12, Гамлет Манукян (78,430) — 14, а Мамикон Хачатрян (77,499) — 17 место среди 122 гимнастов. Это воистину выдающийся результат для нашей страны. Впрочем, Хачатрян не пробился в финал с участием 24 лучших, так как по регламенту на этой стадии соревнований каждая страна может быть представлена не более, чем двумя участниками. А в финале многоборья Гамлет (78,666) занял 6, Эрик (77,464) — 12 место. Причем вплоть до четвертого упражнения Манукян уверенно возглавлял турнирную таблицу.

Вместе с тем наша великолепная тройка квалифицировалась в финалы отдельных упражнений. На отборочном этапе упражнения на коне Манукян (14,133) занял первое, а Хачатрян (14,000) — 3 место. На кольцах вновь в лидерах оказался Манукян (13,666), Багдасарян (13,366) же финишировал на четвертой позиции. В упражнении на брусьях с 7 места в финал прошел Багдасарян (13,533).

Уже в финалах наши ребята проявили себя во всей красе. Первые два места в упражнении на коне заняли соответственно Манукян (14,633) и Хачатрян (14,100). Вторую золотую медаль Манукян (13,633) завоевал в упражнении на кольцах, в котором Багдасарян (13,400) занял 4 место, лишь 0,33 балла уступив бронзовому медалисту из Италии. Багдасарян (13,633) стал четвертым и в упражнении на брусьях. Он на 0,67 баллов отстал от занявшего третье место египетского гимнаста.

Первую тройку медального зачета юниорского первенства составили сборные Японии (3 золотые, 1 серебряная медаль), Колумбии (2 золотых, по одной серебряной и бронзовой награде) и Армении (2 золотые, 1 серебряная медаль). Из стран бывшего СССР в числе призеров числится также Казахстан (1 бронза).

А вот дебют 15-летней Бучахчян в турнире такого ранга трудно назвать удачным. В личном многоборье соревнований девушек Бучахчян заняла в Анталье 108 место среди 125 участниц. Наиболее высокое место (80) она заняла в соревновании на разновысотных брусьях. В вольных упражнениях на ковре Мариета показала 95, в опорных прыжках — 111, в упражнении на бревне — 121 результат.

Великолепные выступления Гамлета Манукяна не выпали из поля зрения специалистов Международной федерации гимнастики, посвятившей на своем сайте отдельный очерк армянскому гимнасту.

В нем, в частности, отмечается: «15-летний Гамлет Манукян, победив в упражнении на гимнастическом коне и кольцах, стал новым принцем чемпионата мира среди юниоров. Молодой даже по меркам юниорского чемпионата мира Манукян стал звездой первого из двух дней финальных соревнований, в которых дважды победил соперников, которые на три года старше него. Завоеванные им медали стали первыми золотыми наградами Армении на чемпионате мира среди юниоров и поставили Манукяна в один ряд с соотечественником Артуром Давтяном, ставшим в 2022 году чемпионом мира по опорным прыжкам.

В детстве Манукян желал стать борцом, и начал заниматься гимнастикой с целью в конечном итоге перейти в другой вид спорта. Однако, после первых завоеванных медалей отец Гамлета, обожавший оба вида спорта, уговорил сына остаться в гимнастике. Решение, принятое десять лет назад, окупилось в этом году. В упражнении на коне Манукян отметился безупречной работой, набрав 14,633 балла — высшую оценку на любом предмете. Он на более чем полбалла опередил товарища по команде Мамикона Хачатряна и казаха Зейноллу Идрисова. Менее чем через час он выдал еще одно безупречное выступление, опередив в финале упражнения на кольцах 18-летних Таниду Масахару (Япония) и Риккардо Вилью (Италия).

Тренировки с лучшими гимнастами Армении, в том числе с Артуром Давтяном и чемпионом Европы по гимнастике 2022 года Арутюном Мердиняном, стали большим источником вдохновения для юного Манукяна. «Наблюдение за ними подталкивает нас к завоеванию золотых медалей. Они для нас как живые легенды. Они всегда дают хорошие советы, говорят, что нужно слушать тренеров и делать свою работу так, чтобы всегда возвращаться с соревнований высоко поднятой головой».