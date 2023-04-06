Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной из-за закрытия Лачинского коридора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что все еще закрыта поставка газа и электроэнергии в Нагорный Карабах.

Премьер-министр напомнил, что 5 апреля произошел очередной шокирующий инцидент, когда группу граждан Нагорного Карабаха, следовавших из Гориса в Степанакерт, вновь не пропустили в места своего проживания.

«Эта задокументированная история вновь демонстрирует наши прежние оценки, и они подтверждаются на фоне решения, принятого Международным судом ООН от 22 февраля 2023 года, согласно которому Азербайджан должен принять все меры для полного восстановления передвижения по Лачинскому коридору.

Инцидент накануне еще раз зафиксировал, что решение Международного суда не выполняется, и мы должны продолжать наши международные дипломатические усилия, вытекающие из этого», — заявил премьер-министр.