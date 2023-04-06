В результате работ по уточнению мест дислокации пограничников Армении и Азербайджана на участке Тех-Корнидзор ситуация несколько улучшилась, в частности уточнены пункты дислокации на 7 км от 12 км, работа на 5 км еще продолжается.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что на предыдущем заседании он сообщил, что в связи с вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги Корнидзор-Тех, соединяющей Лачинский коридор, будет изменен маршрут к Лачинскому коридору, в результате чего охрану 12-километрового участка пересечения армяно-азербайджанской границы возьмут на себя Пограничные войска РА. Причина в том, что ранее ни Армения, ни Азербайджан непосредственно не охраняли указанный участок границы, согласно достигнутому в прошлом году соглашению по обеспечению временного маршрута по Лачинскому коридору.

«Как известно, возникли определенные проблемы при взятии на себя непосредственной охраны границы, о чем сообщила Служба национальной безопасности, подчеркнув, что при развертывании мест дислокации у обеих сторон возникло неверное прочтение карт. В некоторых местах, по нашей оценке, азербайджанская сторона расположилась и провела инженерные работы на территории Армении за 100-300 метров до границы. После этого было решено, что ситуацию исправят картографы обеих сторон. Были проведены работы по корректировке мест дислокации пограничников. И ситуация несколько улучшилась. В частности, уточнены точки расположения на 7 км из 12 км, работы на 5 км продолжаются», — сказал Пашинян.

Он заверил, что позиция армянской стороны была и остается такой, чтобы избежать эскалации. Он выразил надежду, что работа по корректировке мест расположения будет проходить в конструктивной обстановке.