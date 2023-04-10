Сборная Армении по вольной борьбе примет участие в Чемпионате Европы в составе 8 спортсменов.
Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи с журналистами главный тренер национальной сборной Абетнак Кургинян представил состав сборной Армении: Манвел Хндзрцян (57 кг), Арсен Арутюнян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Мушег Мкртчян (86 кг), Сергей Саргаян (97 кг).
Команда отправится на соревнования 15 апреля. Чемпионат Европы пройдет в Загребе, столице Хорватии.