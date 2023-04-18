По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мир возможен, если Армения во всех своих международных отношениях четко зафиксирует, что Республика Армения признается на территории в 29 800 квадратных километров, точнее территории Армянской ССР.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил в Национальном собрании на представлении доклада «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

«Мир возможен, если во всех наших международных отношениях не только на сегодняшний день, но и на будущее мы четко зафиксируем, что признаем Арменией территорию в 29 800 квадратных километров, точнее, территорию Армянской ССР, на которой мы обрели независимость в 1991 году. И у нас не только нет никаких территориальных требований ни от каких других стран, но и никогда не будет», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, если мы не зафиксируем эту идею, если мы не сделаем ее социальной психологией общества, никто не позволит Армении развиваться, потому что никто не примет идею, что Армения должна развиваться и крепнуть.

«Более того, в данном случае не только недопущение нашего развития будет проблемой повестки других, но, по крайней мере, недопущение существования нашего государства станет проблемой повестки других. И в этой ситуации нам никто не поможет», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что стратегической целью программы развития правительства должно быть гармоничное и мирное сосуществование с региональной средой, ставя целью безопасность и благополучие страны. Пашинян отметил, что это возможно, если другие примут ту же стратегию, но Армения должна сделать это первой. Премьер-министр подчеркнул, что это не означает забвение истории Армении, а означает изменение ракурса восприятия истории, социально-психологического восприятия.