Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит прекрасную возможность для установления нормальных отношений между Арменией и Турцией. По его словам, вероятность возросла после того, как Армения отреагировала на землетрясение в Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил в Национальном собрании на представлении доклада «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

Касаясь армяно-турецких отношений, Пашинян отметил: «Есть прекрасная возможность наладить нормальные отношения между нашими странами. И эта возможность увеличилась, когда мы решили отреагировать на катастрофическое землетрясение, произошедшее в Турции в начале этого года, с логикой, основанной на человеческих, добрососедских ценностях. И правительство и общественность Турции восприняли наши действия именно так».

Премьер-министр заявил, что решение об отправке спасательной команды и гуманитарной помощи в Турцию не принималось бы, если бы в этот период не изменился ракурс восприятия истории и вытекающих из нее проблем. Турция не открыла бы мост Маргара для груза и спасательной команды, если бы не поверила в искренность Армении.

«А в рамках визита министра иностранных дел Мирзояна в Анкару, развевающиеся перед зданием МИД Турции десятки флагов РА стали не только парадным атрибутом, но и удивительным свидетельством того, что надежда может возникнуть там, где царит отчаяние. Флаги Армении и Турции были подняты над руинами наших отношений и катастрофическим землетрясением. И я надеюсь, что в ближайшее время армяно-турецкая граница действительно откроется и создаст основу для развития нормальных добрососедских отношений», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул важность реализации договоренности об открытии границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов в ближайшие месяцы. По словам Пашиняна, этого может и не произойти, если новые восприятия и впечатления, привнесенные гуманитарными и добрососедскими ценностями, со временем застынут и угаснут, а их влияние на политические и дипломатические решения станет недействительным.