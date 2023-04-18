Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Армения, приняв Мадридские принципы в качестве основы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2007 году, признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Пашинян сказал об этом, отвечая на вопрос депутата фракции «Айастан» Артура Хачатряна.

Депутат спросил, почему в отчете о выполнении плана правительства на 2021-2026 годы в разделе, посвященном проблеме НК, нет упоминания о праве на самоопределение народа НК, когда право на самоопределение определение было упомянуто в плане на 2021-2026 годы как одна из основ для решения проблемы.

Пашинян ответил, что вся проблема в том, что в полученном им в 2018 году переговорном наследии нет понятия народа НК, есть понятие всего населения НК. «Эти слова очень важны. Да, согласно Хельсинкскому акту и всем другим законам, народ является конституционным субъектом. Население не является конституционным субъектом, то есть не является субъектом суверенитета. А во-вторых, если мы говорим самоопределение, то от кого и где мы самоопределяемся? Например, почему бы нам не сказать Армении о самоопределении, потому что Армения была самоопределена согласно Алматинской декларации 1991 года. От кого она самоопределялась, от Советского Союза, потому что была частью Советского Союза », — пояснил Пашинян.

Он пояснил, что в Армении еще до 2007 года существовала концепция, связанная с этим вопросом. Концепция заключалась в том, что Нагорный Карабах, как и другие, самоопределяется от Советского Союза, и был тезис, что Нагорный Карабах никогда не был частью Азербайджана. В 2007 году появились Мадридские принципы, где было зафиксировано, что урегулирование статуса Нагорного Карабаха и весь процесс должны быть согласованы с Азербайджаном. «Почему мы должны согласовывать с Азербайджаном, если мы не признаем Нагорный Карабах частью Азербайджана? И мы признали Нагорный Карабах частью Азербайджана в соответствии с Мадридскими принципами. Я сказал, что это проблема, когда содержание наших переговоров и публичного дискурса не совпадают. Мы признали это, и все войны и столкновения были связаны с этим», — сказал он.

Он добавил, что субъектом самоопределения является тот, кто хочет самоопределиться, а Нагорный Карабах был исключен из переговорного процесса в 1998 году. По словам Пашиняна, после того, как Нагорный Карабах был исключен из переговорного процесса, право на самоопределение осталось просто прописанным в Хельсинкском Заключительном акте.

«Я сегодня говорю: давайте решим, либо мы с этим столкнемся, либо, если не столкнемся, зафиксируем, что произойдет. У меня есть информация, у меня есть анализ, и я говорю, что если мы не столкнемся с этой реальностью, ничего не получится», — сказал Пашинян.

Артур Хачатрян возразил премьер-министру, отметив, что он приравнивает самоопределение и независимость, тогда как по определению Хельсинкского акта самоопределение означает совсем другое, например, Армения может самоопределиться и решить, что ей нужна уже не парламентская республика, а теократия. По словам депутата, в этом вся логика Хельсинкского акта.

Никол Пашинян заметил, что Азербайджан говорил одно и то же на протяжении всего переговорного процесса. «Они также сказали, что самоопределение не означает, что должно быть независимое государство. Еще сказали, что субъектом этого самоопределения являются не только армяне Нагорного Карабаха, но и азербайджанцы, сказали, что решать должны и азербайджанцы. Именно поэтому я говорю о терминологии народ-население. Я в 2019 году сказал, что переговорщиком по нагорно-карабахскому вопросу должен быть представитель народа Нагорного Карабаха, потому что народ Нагорного Карабаха не голосовал на наших парламентских выборах, поэтому у меня нет мандата. Эта позиция постоянно и всегда высказывалась», — сказал Пашинян.

Артур Хачатрян также спросил премьер-министра, каков, по его мнению, будущий статус Нагорного Карабаха. Пашинян ответил: по логике тезиса депутата о праве на самоопределение, пока не закреплен сегодняшний статус, не может быть и речи о будущем статусе.

Ссылаясь на замечание депутата относительно решения Международного суда ООН по косовскому вопросу, Никол Пашинян отметил, что Международный суд ООН по этому вопросу решил, что не нужно обращаться к Митрополии за самоопределением. «Об этом говорил и российский президент в контексте событий на Украине. Он заявил, что регион не должен обращаться к митрополии для самоопределения. Тогда была большая дискуссия, но никто не заметил, что в 2007 году, согласно Мадридским принципам, мы уже договорились, что мы должны делать это вместе с ними, это не может быть односторонним. Поэтому я и говорю, что до 2007 года у нас был другой концепт», — заключил премьер-министр.