Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ашхен Ширванян назначена заместителем министра экономики Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ашхен Ширванян назначена заместителем министра экономики Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.
Решением прокурора изменено и дополнено обвинение, предъявленное гражданину Азербайджана Гусейну Ахундову, который пересек границу Армении и убил возле КПП ЗАО...
Состояние здоровья армянских военнослужащих, получивших ранения в результате столкновения с азербайджанскими ВС 11 апреля в районе села Тех Сюникской области...
Оливер, британский журналист и корреспондент сайта Inside the games, в течение многих лет освещающий различные соревнования по тяжелой атлетике, высоко...
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]