Композитор, дирижер, музыкальный продюсер Андраник Берберян, написавший музыку к церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, с большой ответственностью подошел к столь масштабной работе для важнейшего для страны мероприятия.

Как сообщает «Арменпресс», Берберян, являющийся автором музыки к фильмам «Песни Соломона», «Сон Кафки», «Американец», «Рассвет Авроры» и еще около 30 фильмов, за короткое время сумел создать такую музыку, в основе которой была прочувствована вся история Армении.

«Я горд и счастлив, что был частицей такого масштабного проекта и работал с режиссером Наире Степанян. Я написал музыку для шоу продолжительностью почти 45 минут, включая и официальный гимн чемпионата Европы по тяжелой атлетике этого года, полностью созданный Berberyan Production Studios. Кстати, звуковой пост-продакшн всей церемонии выполнила студия Тиграна Кузикяна и вся команда. Что касается моей музыки, то должен сказать, что в основе музыки лежит история Армении — от рождения нашей страны до современности. Чтобы создать впечатляющую и достойную мероприятия музыку, я мысленно прошел сквозь разные эпохи, меня вдохновляли наши исторические события и героические эпизоды. Надеюсь, что и музыка, и гимн помогут нашим спортсменам, вдохновят их на достижение новых высот», — отметил Андраник Берберян.

Его радует, что и армянская, и зарубежная публика не осталась равнодушными к этой работе. Впервые она прозвучала на церемонии открытия 14 апреля. Берберян планирует представить эту музыку и в своих социальных сетях.

Что касается гимна, то его написал и аранжировал сам Берберян на слова Григора Кёкчяна. На церемонии гимн «To the Heights» исполнил Aram Mp3, видеопремьера песни состоялась 15 апреля. Песня успела полюбиться публике.

Андраник Берберян не впервые пишет музыку для масштабного проекта. В 2021 году он написал мелодию песни для мероприятия, посвященного 30-летию независимости Армении, в 2022 году музыку для визуального материала участия Армении на Dubai Expo.

В Ереване с 15 по 23 апреля проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.