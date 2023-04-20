Не только Россия, но и Армения готова к размещению наблюдательной миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Готова не только Россия, готова и Армения. Мы изложили наши опасения, и, по сути, мы стремимся сделать возможную миссию эффективной. Это важно для Армении, для ОДКБ и для региона. И мы продолжаем работать в этом направлении», — заявил премьер-министр.

Что касается работы наблюдателей ЕС, премьер-министр призвал отличать миссии ОДКБ и ЕС.

«У ОДКБ есть обязательства по безопасности перед Республикой Армения, у Армении тоже есть обязательства, которые, в частности, в 2022 году и как председатель, и как страна-участница она полностью выполнила. Миссию ЕС нельзя отождествлять с миссией ОДКБ. Поэтому наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что миссия ЕС — долгосрочная, она действует всего 2 месяца, и еще не полностью развернута, это еще в процессе.