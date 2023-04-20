Научное исследование, инициированное Центром детских онкологических заболеваний и болезней крови Республики Армения, недавно было одобрено для клинических исследований в течение 26 дней. Учитывая, что этот процесс обычно занимает до трех месяцев, это беспрецедентный случай в истории одобрения исследований.

«Клинических исследований в Армении мало, так сказать, Армения до сих пор не была привлекательной для крупнейших научно-исследовательских и фармацевтических компаний. Я рад отметить, что это клиническое исследование, одобренное в ближайшее время, будет доступно в Армении, что привлечет внимание научно-исследовательских компаний к нашей стране. Это должно быть одним из наших преимуществ на этой карте мира», — заявил руководитель Детского центра рака и болезней крови, заведующий отделением детской онкологии и гематологии, директор НИИ иммуноонкологии, профессор Геворг Тамамян в беседе с корреспондентом «Арменпресс», подчеркнув, что они сотрудничали с Министерством здравоохранения РА и Агентством лекарственных средств.

Центр также инициировал и создал регистры, одним из которых является регистр редкого заболевания (разновидность лейкемии — прим. ред.), обнаруженного в последние годы. Геворг Тамамян отмечает, что многие отнеслись к этой инициативе скептически, думая, что она не сработает, но она стала единственным международным регистром по этому заболеванию. К созданному несколько месяцев назад регистру уже присоединились Университет Майами в США, крупные центры из Египта, Грузии, Италии, Великобритании и Индии. Желание присоединиться выразили крупные центры еще 15 стран. Профессор подчеркивает, что Армения становится мировым центром этого заболевания, что принесет большие инвестиции и приведет к развитию области.

«Как принято говорить в научном мире, у кого есть данные, у того и ключ — информация об этом заболевании собирается в Армении», — добавил руководитель Детского центра рака и болезней крови.

Говоря о причинах и симптомах рака, Тамамян подчеркнул, что рак – это не отдельное заболевание, это большая группа заболеваний, и каждое из них имеет свои характерные симптомы. Как и во многих развитых странах, среди наиболее распространенных видов рака в Армении – лейкемия, лимфома, опухоли головы, опухоли костей и почек.

«Симптомы могут быть разными, например, при опухолях костей могут быть локальные боли, припухлость. При лимфомах увеличиваются лимфатические узлы, наблюдается лихорадка и потеря веса. Конечно, эти симптомы не обязательно указывают на рак. Самое главное, родители к каждому сигналу должны быть внимательны, при любой жалобе, проблеме вести ребенка к педиатру. Мы тоже работаем в этом направлении. отправляем педиатров на обучение, издаем методички, чтобы общественность была информирована и бдительна», — уточнил он.

Самым младшим пациентом Детского центра рака и болезней крови стал еще не родившийся ребенок, у которого диагностировали рак в эмбриональной стадии. Все прошло хорошо, ребенок теперь наслаждается здоровым и счастливым детством. По словам врача, большинство детей, страдающих от заболевания, выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни. В случае рака важна ранняя диагностика: когда опухоль не распространена, есть больше шансов на излечение пациента.

«Например, недавно мы узнали, что двое наших пациентов, давно прошедших этот трудный путь, создали друг другу семью и имеют детей», — с улыбкой заметил Геворг Тамамян.

Несмотря на то, что медицинская наука работает над предотвращением этой «людоедской» болезни, полностью искоренить рак в человеческой жизни все еще невозможно. Не очень реально предсказать, когда, почему и насколько агрессивно она поднимет голову в человеческом теле.

«Я уверен, что пища, окружающая среда, привычка родителей к курению имеют некоторое негативное влияние на здоровье детей, но неизвестно, как более легко предотвратить это в масштабных научных работах. Поэтому в детской онкологии основной упор делается на раннюю диагностику», — отметил наш собеседник.

Руководитель центра с удовлетворением отметил, что удвоение финансирования детской онкологии в прошлом году позволило реализовать многие другие программы в сфере. По его заверению, во время встреч с министром здравоохранения все вопросы, поднятые ими, получают положительное решение.

«Наши врачи не уступают врачам любой страны ни по профессиональному, ни по интеллектуальному потенциалу. В самых престижных и крупных центрах за рубежом можно встретить молодых, но высокопоставленных армянских врачей, покинувших Армению, разумеется, с намерением вернуться. Очень важно, чтобы инициатива поощрялась и чтобы специалист верил в свои силы. Не нужно бояться ошибаться и спотыкаться. Необходимо системное решение этих недостатков. Это эксперименты, которые заставляют нас совершенствоваться и двигаться вперед», — сказал он.

Как отмечает собеседник «Арменпресс», вера и доверие к врачу в обществе с каждым годом растет. Ярким доказательством этого является то, что, например, если раньше в Центре детских онкологических заболеваний и болезней крови было 60-70 пациентов в год, то сейчас их 100, потому что родители почти всех диагностированных пациентов предпочитают проводить лечение в Армении, доверяя местным специалистам. Мой собеседник с уверенностью подчеркивает, что нет ни одного лечащегося у них ребенка, болезнь которого не лечится с двойной консультацией у крупнейших мировых специалистов.

Заведующая кафедрой детской онкологии и гематологии ЕГМУ уверяет, что детская онкология и гематология – это, так сказать, не модные в мире профессии, потому что они очень сложные и сложные как с психологической, так и с профессиональной точки зрения. Вот почему немногие выбирали этот путь во все времена.

«Однако ситуация в нашей стране немного иная. Несколько лет назад, когда мы создавали кафедру детской онкологии и гематологии в Медицинском университете, мы не представляли, какой будет результат, если студенты решат выбрать этот путь. Вместе с тем мы предъявляем достаточно высокие требования к студентам: одним из требований было обязательное знание иностранных языков, другим было обязательное выполнение научной работы во время ординатуры… К нашему удивлению, лучшие студенты вуза выбрали нашу профессию. Теперь каждый день мы слышим об их успехах».

Около месяца назад в Омане прошел конгресс Восточно-Средиземноморской группы детской онкологии, и Армения, будучи самой маленькой страной этой группы по численности населения и территории, вошла в тройку самых активных участников. Несколько дней назад профессор одной из признанных больниц Индии сообщил Геворгу Тамамяну, что научно-исследовательский проект, представленный представителем Армении на прошедшей там научной конференции, признан лучшим.

«В прошлом году один из наших врачей занял первое место в Италии в рамках общеевропейского конгресса выживших после рака. В настоящее время в нашем центре работают 8 врачей, окончивших Гарвардский университет. Согласитесь, это очень большая цифра для такой маленькой страны, как Армения», — заключая беседу с корреспондентом «Арменпресс», с гордостью отмечает молодой профессор и добавляет, что их специалисты никогда не останавливаются на достигнутом, они регулярно ищут новые способы обогатить свои знания. :

19-21 мая в Армении впервые пройдет Азиатский конгресс Международного общества детской онкологии. Армения станет площадкой, где ведущие специалисты разных стран поделятся открытиями года и научными инновациями в области детской онкологии.

Автор: Нелли Маргарян

Фотограф: Мхитар Хачатрян