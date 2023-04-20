Заявление Евросоюза после последней азербайджанской агрессии в селе Тех содержало четкое политическое заявление, что должна соблюдаться граница 1991 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на замечание, что наблюдатели ЕС не дали точной оценки азербайджанской агрессии, имевшей место в селе Тех.

«Я думаю, что в заявлении ЕС, в котором не было эмоциональной оценки, была очень четкая политическая фиксация, что должна соблюдаться граница 1991 года. И мы с этим согласны. Это очень важная фундаментальная констатация и оценка. Это значит, что зафиксировано нарушение государственной границы РА», — сказал Пашинян.

11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих ВС Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов дислокации подошла к военнослужащим ВС РА, далее спровоцировала их, открыла в направлении военнослужащих и позиций ВС Армении огонь из огнестрельного оружия, затем и из оружия разного калибра. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 4 погибших и 6 раненых. На данный момент ситуация на линии сопркосновения остается относительно стабильной.