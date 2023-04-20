Для Армении важно, чтобы в возможном мирном договоре с Азербайджаном была установлена ​​система соответствующих гарантий сохранения положений этого договора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что в целом сегодняшняя международная ситуация такова, что ни одна страна не может ничего гарантировать, в том числе и свою безопасность.

На вопрос, зачем Армении подписывать мирный договор с Азербайджаном, если не будут действовать и международные гарантии, Пашинян ответил: «Во-первых, не факт, что мы подпишем договор. Надеюсь и готов его подписать в рамках решения поднятых мной вопросов. И если подпишем, то подпишем, потому что без этого все будет не так, как мы не хотели бы. В случае подписания значительно возрастает вероятность того, что этого не произойдет», — сказал он, уточнив, что все будет не так плохо, как в случае неподписания.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан сейчас находится в состоянии эйфории и, находясь в состоянии эйфории, делает провокационные заявления. Его цель и в том, что Республика Армения поддастся на эту провокацию и впишется в план, задуманный Азербайджаном. И этот план, по его мнению, известен и опубликован.

Он подчеркнул, что вчерашнее заявление МИД также является ответом на эти провокационные заявления азербайджанской стороны, и он сам отреагирует на них по мере надобности.