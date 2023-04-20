Во второй половине дня 20, 21, 24, 25 апреля в Ереване временами ожидаются дожди с грозами, во время грозы — усиление скорости ветра до 13-16 м/с. 22, 23 апреля возможны кратковременные дожди с грозами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 20-21 апреля температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

Днем 20, 21, 24 апреля в отдельных районах местами ожидаются дожди с грозами, 22, 23, 25 апреля местами возможен и град.

Ветер — западный с порывами до 3-5 м/с, во время грозы — усиление скорости ветра до 15-20 м/с.

20 и 21 апреля в Арцахе ожидаются дожди и грозы.