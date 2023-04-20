Главный тренер сборной Великобритании по тяжелой атлетике Стюарт Мартин коснулся проходящего в Армении Чемпионат Европы, подчеркнув, что его мнению это один из лучших чемпионатов, в которых они принимали участие.

В беседе с Арменпресс британский тренер подчеркнул, что они участвовали в различных чемпионатах в разных странах, и проходящий в Ереване чемпионат является одним из лучших. По его словам, обстановка и атмосфера ереванского чемпионата просто фантастические.

Сборная Великобритании, уже завоевавшая в Ереване две бронзовые медали, рассчитывает в ближайшие дни завоевать еще несколько медалей.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике является рейтинговым для 33-х летних Олимпийских игр в Париже. В чемпионате принимают участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран мира. Общее количество делегатов превышает 1000 человек.