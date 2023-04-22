Премьер-министр Никол Пашинян принял основателя и генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга. Компания Nvidia является одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий.

Премьер-министр приветствовал визит г-на Хуанга в Армению и отметил, что с теплотой вспоминает их встречу в Силиконовой долине в 2019 году. Никол Пашинян подчеркнул важность создания компанией Nvidia в нашей стране научно-исследовательского центра, открытие которого состоялось в прошлом году. Премьер-министр добавил, что сфера высоких технологий считается приоритетным для правительства Армении, и исполнительная власть продолжит создавать условия и возможности для привлечения новых компаний в сфере информационных технологий.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Дженсен Хуанг отметил, что впечатлен Арменией, имеющимся здесь в сфере высоких технологий потенциалом и человеческим капиталом. Основатель компании Nvidia добавил, что в Армении IT-сфера имеет широкие возможности и перспективы для последовательного развития, и их компания продолжит свою эффективную деятельность в нашей стране.

Собеседники обсудили вопросы и программы, связанные с развитием инженерного образования, дальнейшим прогрессом сферы высоких технологий, а также сотрудничеством между правительством Армении и компанией Nvidia.